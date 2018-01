Presidenza FIGC: tre i candidati ufficiali, in attesa di Lotito

La FIGC non ha ancora un presidente ma il 29 gennaio si terranno le elezioni.

Al momento le candidature ufficiali sono tre: Tommasi, Sibilia e Gravina. Claudio Lotito avrebbe raccolto 11 consensi su 20 club della Serie A ed entro oggi dovrebbe ufficializzare la sua candidatura.

Conosciamo meglio i tre candidati ufficiali.

DAMIANO TOMMASI – Ex giocatore italiano, dal 2011 presidente dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Tommasi per 10 anni ha vestito la maglia della Roma con cui ha vinto uno Scudetto, 2 Supercoppa Italiane e 2 Coppe Italia. Con la Nazionale italiana Under 21 ha vinto un Europeo (1996). Nel 2001 ha ricevuto il premio nazionale “Altropallone” per il suo impegno sociale. Nel luglio 2015 è stato inserito nella hall of fame dell’As Roma. Nel 2002 ha ricevuto il premio “Tor Vergata – Etica nello sport” organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, assegnato ogni anno a personalità sportive che si sono contraddistinte per lealtà, correttezza, impegno sociale e lotta al doping.

COSIMO SIBILIA – Senatore della Repubblica Italiana, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della Federazione Italiana Giuoco Calcio dal 2017. Figlio dello storico presidente dell’Avellino, Antonio Sibilia (è stato anche lui presidente del club irpino dal 1994 al 1995), ha nel suo curriculum varie esperienze da dirigente sportivo.

GABRIELE GRAVINA – È un imprenditore italiano e dal 22 dicembre 2015 presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico. Dal 1984 al 1996 è stato presidente del Castel di Sangro. Per due anni è stato membro della Commissione della UEFA per l’Assistenza Tecnica ed Amministrativa, negli anni Duemila ricopre in diversi periodi la carica di capo delegazione della Nazionale Under-21, guidando gli azzurrini ai campionati europei del 2004, 2007 e 2009 oltre che ai giochi olimpici di Atene 2004 e Pechino 2008.