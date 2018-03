Prima edizione di Vivi il Trentino… a 360°: presenti due giocatori del Napoli

Con l’entrata della Primavera e le ultime nove gare di campionato si può dire che il ritiro estivo non sembra poi così lontano.

La Val di Sole e il Trentino saranno questo fine settimana a Napoli in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo. E venerdì mattina proprio alla Fiera di Napoli è previsto un incontro con gli amici giornalisti. Una sorta di tappa di avvicinamento a Dimaro – Folgarida ma anche per parlare di alcune iniziative che hanno interessato alcuni Istituito superiori della Campania.

In particolare della prima edizione del contest Vivi il Trentino… a 360°, nato per promuovere il territorio del Trentino attraverso i giovani e la comunicazione social.

In totale 2040 alunni delle diverse scuole della Campania: Napoli con 20 scuole e 600 alunni, Avellino con 15 scuole e 450 alunni, Benevento con 5 scuole e 150 alunni, Caserta con 14 scuole e 420 alunni e Salerno con 14 scuole e 420 alunni.

In totale sono stati realizzati 800 post circa redistribuiti tra le varie pagine, canali e profili, con oltre 7000 interazioni con i post (tra like, condivisione, leed generate, messaggi) e circa 2.000 like apposti alle varie pagine che hanno catalizzato le varie campagne promozionali.

Come da regolamento, i ragazzi coinvolti in tale attività hanno scelto uno dei temi proposti loro, creando reportage fotografici, dando vita ad una pagina Facebook con foto, video e testi inerenti al tema. L’Istituto Primo Classificato è quello Tecnico Economico Statale ” Enrico Caruso” di Napoli che ha vinto un voucher per la visita al centro di allenamento del Napoli di Castel Volturno. La cerimonia di premiazione dei migliori risultati è prevista venerdì 23 marzo alle ore 11.00 presso lo Stand del Trentino al padiglione 3 della Fiera di Napoli.

È prevista la presenza di due giocatori de SSC Napoli

