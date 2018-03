Primavera, brutta sconfitta del Napoli col Sassuolo

Gli azzurrini perdono l’anticipo e si complicano nuovamente le cose nella lotta-salvezza.



Dopo il pareggio in extremis (e in superiorità numerica) col Bologna sabato scorso, gli azzurrini di Beoni escono sconfitti 2-0 da Castellarano contro il Sassuolo. I neroverdi trovano tre punti preziosissimi che li fanno momentaneamente uscire dalla zona-retrocessione, inguaiando gli azzurri che con un filotto di risultati utili a febbraio (culminati col 3-2 in casa della Juve) stavano risalendo la china.

–

Due gol per tempo per i neroverdi: al 18′ un autorete di Zanoli su tiro-cross di Raspadori e il rigore di Frattesi al 67′. Sconfitta ampiamente meritata per gli uomini di Beoni, irriconoscibili e in piena involuzione rispetto al mese scorso; già la gara di sabato scorso aveva dato più di qualche segnale in tal senso. C’è da rimboccarsi le maniche per non tornare nuovamente, e clamorosamente, in zona retrocessione.

SASSUOLO-NAPOLI 2-0 (1-0)

Reti: 18′ aut. Zanoli, 67′ rig. Frattesi

– Sassuolo: Satalino, Joseph, Celia, Ghion (84′ Amadio), Rossini, Farabegoli, Kolaj (71’ Viero), Franchini, Mota Carvalho, Frattesi, Raspadori (88′ Cappa). All. Tufano

Napoli: Schaeper, Schiavi, Senese (71’ Scarf), Abdallah, Zanoli, Marie Sainte, Mezzoni, Otranto (84′ Vecchione), Palmieri, Gaetano (71’ Russo), Zerbin. All. Beoni

Comments

comments