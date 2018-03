Primavera, la Gazzetta elogia gli azzurrini dopo il successo a Vinovo

Nella giornata di ieri, la Primavera del Napoli ha compiuto una vera e propria impresa, riuscendo a imporsi a Vinovo, sul campo dei pari età della Juventus.

Il risultato finale è stato di 3-2 e la Gazzetta dello Sport ha voluto celebrare il successo degli azzurrini, definendolo “segno di grande crescita vista l’enorme differenza di budget, ambizioni e strutture tra i due club per ciò che riguarda il settore giovanile”, considerando anche il netto 4-1 subito nel match d’andata. Grandi elogi anche per il tecnico Beoni, abile nel vincere la gara “alla Sarri”, rubando il palleggio all’avversario e segnando due reti grazie al fraseggio palla a terra. Una vittoria che per la “Rosea” potrebbe magari alimentare il sogno Scudetto della prima squadra, che ieri ha seguito la partita a Castel Volturno, celebrando il successo con un lungo applauso.

Comments

comments