Primavera, le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli

Sfida affascinante per la ventunesima giornata del Campionato Primavera1 Tim, che vedrà affrontarsi Juventus e Napoli.

Situazioni differenti in classifica: i bianconeri occupano il quinto posto in classifica, con otto punti di distacco dalla vetta, mentre gli azzurri sono in decima posizione.

Queste le formazioni ufficiali:

Juventus: Loria, Meneghini, Tripaldelli, Zanandrea, Fernandes, Capellini, Di Pardo, Muratore, Olivieri, Jakupovic, Del Sole. All. Dal Canto.

Napoli: Schaeper, Schiavi, Scarf, Abdallah, Zanoli, Senese, Mezzoni, Otranto, Palmieri, Gaetano, Zerbin. All. Beoni.

