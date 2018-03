Primavera, il Napoli bloccato dal Bologna a Sant’Antimo

Gli azzurrini rimontano due volte i felsinei andati in vantaggio ma non trovano la vittoria.

Dopo l’exploit di Vinovo con la Juventus battuta per 3-2, il Napoli Primavera perde l’occasione di salire altre posizioni in classifica e salutare definitivamente la zona a rischio pareggiando 2-2 col Bologna fra le mura amiche.

A Sant’Antimo gli uomini di Beoni hanno mostrato evidenti passi indietro nel gioco, soprattutto nel primo tempo, facendosi segnare due volte dai felsinei penultimi in classifica e per oltre 25 minuti in inferiorità numerica (espulso Cozzari per doppio giallo). Un rigore di Gaetano al 52′ e il gol di Russo al minuto 80 riprendono le reti del vantaggio rossoblu di Mutton e Krastev ed evitano agli azzurri una clamorosa sconfitta.

