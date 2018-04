Primavera, Napoli domani ad Azzano San Paolo. I convocati

Gli azzurrini allenati da Beoni ospiti della capolista Atalanta per tentare la salvezza nel campionato Primavera.

Impegno più difficile – e nel momento clou della stagione – non poteva capitare al Napoli. Gli azzurrini di Loris Beoni domani pomeriggio alle 15 saranno di scena allo Stadio Comunale di Azzano San Paolo (BG), per sfidare l’Atalanta capolista del campionato Primavera. La gara, valida per la 25° giornata, è importantissima in chiave-salvezza per gli azzurrini a sole tre lunghezze dalla zona retrocessione. Questi i convocati del tecnico Loris Beoni per l’importantissima e delicata sfida di domani:

Abdallah, Bartiromo, Calvano, Coglitore, D’Andrea, Energe, Gaetano, Leandrinho, Marie Sainte, Mezzoni, Otranto, Palmieri, Pizza, Scarf, Schaeper, Senese, Sgarbi, Vecchione, Zanoli, Zerbin.

