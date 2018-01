Primavera: Sassuolo ko a Firenze, azzurrini in zona-salvezza

La delusione per non aver vinto in casa dell’ultima in classifica stamattina affievolita dal risultato dei neroverdi.



Accolto con un po’ di diffidenza l’ennesimo risultato non vincente, stavolta in casa della Sampdoria fanalino di coda, il Napoli sorride dopo aver saputo dei risultati delle altre gare del campionato Primavera. Sono andate infatti ko Bologna, Lazio e Sassuolo, le tre squadre che potevano raggiungere o superare gli azzurrini in classifica.

Molto importante in chiave-salvezza la sconfitta dei neroverdi per 2-0 sul campo della Fiorentina, gli emiliani così restano a 15 punti e si fanno superare (seppur di un solo punto) dal Napoli, da stasera dodicesimo e quindi fuori dalla zona-retrocessione proprio al giro di boa. Un motivo per sorridere in casa azzurra, nonostante il risultato poco felice di stamattina in Liguria.

Risultati 15° giornata:

Atalanta-Juventus 3-1

Fiorentina-Sassuolo 2-0

Hellas Verona-Milan 1-0

Inter-Bologna 2-1

Roma-Genoa 5-0

Sampdoria-Napoli 1-1

Torino-Lazio 3-1

Udinese-Chievo Verona 2-3

Classifica: Atalanta 33, Inter 33, Roma 25*, Juventus 25, Fiorentina 23, Milan 23, Torino 22*, Chievo Verona 21, Genoa 19, Hellas Verona 18, Udinese 18, Napoli 16, Sassuolo 15, Lazio 14, Bologna 13, Sampdoria 13. (Roma e Torino una gara in meno)