Pronto il rinnovo per Sarri, ma ADL ha una richiesta

De Laurentiis ha una richiesta particolare per Sarri, vuole che il Napoli sia più competitivo in Europa

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Repubblica, lo snodo cruciale per il rinnovo di Sarri sarebbe legato ad una migliore gestione della rosa per Maurizio Sarri al quale viene chiesto che il Napoli sia più competitivo anche in Europa:

“C’è differenza tra offerta e domanda sul nuovo stipendio, ma un accordo a metà strada (3.5 milioni più bonus) si troverà. Il vero nodo è un altro: la società vuole competere pure in Europa e si aspetta maggiore coraggio da parte del suo tecnico, nella gestione e valorizzazione dell’organico”.

Comments

comments