Protti: “Prima volta che Juve perde punti. Insigne-Italia? Sarà determinante”

Igor Protti, ex giocatore tra le altre di Napoli e Livorno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della corsa scudetto tra Napoli e Juventus e della Nazionale italiana sconfitta dall’Argentina.

“E’ una corsa scudetto molto interessante, emozionante, la Juventus per la prima volta ha perso punti contro una squadra che lotta per non retrocedere. Questo può essere un segnale, con i bianconeri che avranno anche la testa alla Champions. E’ un bel segnale per il Napoli.

Non sarà una gara sola che deciderà questo campionato, vero che i punti dello scontro diretto valgono doppio ma ce ne sono altri da conquistare. La Juventus affronterà un Milan che io sfido chiunque potesse immaginare che arrivasse a giocare un posto in Europa, rivitalizzato da Gattuso. E’ una partita importante come le altre che potranno decidere le sorti di questo campionato.

Nazionale? Ho visto una squadra che ha giocato più spensierata rispetto al passato, ha provato a fare calcio, ha creato occasioni. Ora non so se Di Biagio continuerà ad allenare la nazionale, ma si deve lavorare tanto. Si deve lavorare e progettare il futuro per non trovarci tra quattro anni a commentare un altro risultato negativo. Meglio perdere oggi, perché ci sta di perdere con l’Argentina oggi, purché si progetti il futuro con basi solide.

Insigne ha fatto un percorso di crescita e maturazione incredibile. E’ diventato un giocatore determinante, in Nazionale fa fatica ma lo stesso discorso si può fare anche con Immobile. Le difficoltà dei giocatori del Napoli e della Lazio sono dovute al fatto che sono abituati a giocare in un sistema che funziona delle due squadre che giocano meglio in Serie A. Ma Lorenzo sarà determinante per anni per le fortune della nostra Nazionale”.

Comments

comments