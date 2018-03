PSG, intervento ok per Neymar: il report medico

Perfettamente riuscito l’intervento di Neymar, finito sotto i ferri dopo la frattura al quinto metatarso.

Il Paris Saint Germain, club in cui milita il fuoriclasse brasiliano, ha pubblicato un report medico con cui ha comunicato la buona riuscita dell’operazione, avvenuta in Brasile, ma dal quale si evince anche che è ancora presto per parlare di tempi di recupero.

“L’intervento eseguito dallo staff guidato dal dottor Rodrigo Lasmar è andato perfettamente bene. È stata posta una vite a livello della lesione subita dal giocatore al quinto metatarso del piede destro. La riabilitazione inizierà immediatamente, sotto la supervisione del fisioterapista del nostro club. Una relazione verrà presentata fra sei settimane per chiarire la possibile data di ripresa degli allenamenti”.

Comments

comments