Il PSG vince lo Scudetto ma Neymar “festeggia” al videopoker

La stella brasiliana Neymar assente alla festa PSG per la vittoria del campionato: beccato a giocare online.

Nel Paris Saint Germain che al Parco dei Principi festeggiava la conquista della Ligue 1 spiccava un’assenza pesante, quella di Neymar. L’attaccante, che sta ancora recuperando dall’infortunio al piede destro, non si è presentato in campo preferendo addirittura giocare a poker on-line durante il match contro il Monaco. È stato lo stesso brasiliano a documentare il tutto in una storia su Instagram: in primo piano il pc sul quale gioca, sullo sfondo la tv che mostra in diretta la partita. Nonostante il successivo post di complimenti, non è sembrato il massimo dell’attaccamento alla squadra, un altro segnale di addio?

Fonte: premiumsporthd

