Questo il motivo per cui Mazzoleni ha rinunciato alla direzione di Napoli-Udinese

Ha sorpreso un po’ tutti la notizia secondo la quale l’arbitro designato per la gara Napoli-Udinese dovesse essere sostituito. Sarebbe familiare la motivazione che avrebbe spinto Paolo Silvio Mazzoleni a rinunciare alla direzione della gara Napoli-Udinese. Il fischietto bergamasco, infatti, starebbe per diventare papà per cui avrebbe deciso di stare accanto alla moglie in questo particolare e significativo momento. Molto meno probabili, ed assolutamente infondate, le voci che avrebbero voluto un Mazzoleni in fuga dal San Paolo visto il clima poco benevolo nei suoi confronti da parte dei supporters azzurri dopo i disastri di Pechino che consegnarono di fatto la supercoppa italiana nelle mani della Juventus.

