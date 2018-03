Questo il sabato degli azzurri nelle rispettive nazionali

Il sabato senza serie A per qualche calciatore del Napoli, non è stato un sabato senza calcio. Gonzalo Higuain, convocato in nazionale per la gara amichevole Argentina-El Salvador (terminata con il risultato di 2-0 per i bianco-celesti), ha disputato gli interi 90° di gioco.

Solo panchina, invece, per Jonathan De Guzman, nella gara che la sua nazionale ha pareggiato in extremis contro una tenace Turchia, grazie ad una rete al minuto 92° dell’ex milanista Huntelaar.

Dries Mertens, invece, potrebbe aver avuto la sensazione di indossare la casacca del Club piuttosto che quella della nazionale: anche con la casacca rossa del Belgio, iniziale panchina per lui. Solo al minuto 70° viene gettato nella mischia per gustare una vittoria schiacciante contro il Cipro (5-0 il risultato).

Ed infine, Manolo Gabbiadini: l’attaccante azzurro del Napoli, subentrato ad Antonelli al minuto 77°, ha “rischiato” di segnare il primo gol con la casacca azzurra della nazionale. Il suo tiro sotto misura è finito sul fondo sfiorando il palo alla sinistra del portiere.

