Questore De Iesu: “Ci sono ancora criticità nel tifo azzurro”

Il questore di Napoli, Antonio De Iesu, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’apertura del settore ospiti dello Juventus Stadium.

“Il lavoro che l’osservatorio sta portando avanti è sempre più teso alla completa fruibilità dello stadio. L’apertura del settore ospiti dello Stadium è un ottimo risultato. L’accesso anche ai residenti in Campania deve essere conquistato dalle tifoserie. Io ho grande rispetto per la tifosieria azzurra, ma ci sono ancora delle sacche di criticità, benchè modeste, che danno ancora dimostrazione di comportamenti non virtuosi. Bisogna lavorare per eliminarle e lo devono fare anche le parti sane della tifoseria”.

