Il Napoli ha abbandonato da pochi minuti i campi del centro tecnico casertano.

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano la gara contro il Genoa al San Paolo di domenica per il posticipo della 29°giornata di Serie A (ore 20:45).

La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio con l’ausilio di paletti, successivamente partitina a campo ridotto e chiusura con lavoro tecnico tattico. Domani ancora allenamento pomeridiano.

Fonte: SSCNapoli.it

