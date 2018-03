Qui Castel Volturno, Ghoulam ritorna a correre sul campo

Appena concluso l’allenamento del Napoli con una buona notizia inerente il franco-algerino.

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 31 marzo con Sassuolo-Napoli, 30° giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione tecnica in avvio. Di seguito serie di 4 partitine a campo grande contro la Primavera. Prosegue la tabella di riabilitazione per Ghoulam che ha avuto i primi contatti col campo effettuando corsa sul perimetro di gioco. Domani allenamento di mattina.

Fonte: SSCNapoli.it

