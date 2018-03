Dopo l’intensa seduta di allenamento tenutasi sabato mattina, il Napoli godrà di un secondo giorno di riposo.

Gli azzurri torneranno in campo domani, per preparare la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo, in programma per sabato alle ore 18.

Questo il report dell’allenamento di sabato:

La squadra ha svolto riscaldamento senza palla in avvio e successivamente circuiti di resistenza alla velocità. Chiusura con partitina 7 contro 7.

