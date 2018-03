C’è delusione in casa Juve per la partita giocata ieri sera contro la Spal, che ha visto i bianconeri non riuscire ad andare oltre lo 0-0.

Anche ai tifosi lo stop di ieri, dopo 12 vittorie consecutive, non è andato affatto a genio ed uno di loro si è sfogato con un video su YouTube, nel quale si è lamentato, soprattutto, delle poche occasioni create a causa di un gioco, a suo parere, inesistente.

