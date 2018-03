Radio ufficiale: “Reina andrà via, probabile nessuna offerta di rinnovo”

Il giornalista Valter De Maggio fa il punto sulla situazione dello spagnolo in diretta a Kiss Kiss Napoli.



“La situazione di Pepe Reina è chiara, non è un segreto. Il portiere spagnolo del Napoli ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ad oggi non è arrivata – e probabilmente non arriverà – l’offerta di rinnovo da parte della società, di conseguenza le strade si separeranno. Posso dirvi però che il portiere spagnolo ha un grande sogno nel cuore, quello di vincere lo Scudetto con la maglia del Napoli per poi dire, salvo clamorosi e ad oggi difficilissimi cambiamenti, addio”.

