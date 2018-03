Rai, spunta Tuchel per il post Sarri

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del futuro di Maurizio Sarri.

“Rinnovo-Sarri? Sarà difficile avere notizie ufficiali prima della fine del campionato. Non sono previste accelerazioni nemmeno dopo lo scontro Scudetto contro la Juventus. Sarri ha interesse nell’aspettare il rinnovo per due motivi: se vincesse lo Scudetto potrebbe chiedere la luna; e poi perché da qua al 20 maggio potrebbero arrivare offerte importanti dall’Europa. Al Napoli piacciono Gianpaolo ed Inzaghi, ma non escluderei Tuchel del Borussia Dortmund”.

