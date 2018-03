Raiola attacca Guardiola: “Grande allenatore ma come uomo è un codardo”

Mino Raiola ha rilasciato un’intervista al giornale inglese The Mirror ed ha lanciato un attacco pesante a Pep Guardiola. Queste le sue parole:

“Il Pep Guardiola allenatore è fantastico, ma come uomo è un codardo, un cane. E’ il classico prete che ti dice cosa fare o cosa non fare. Potrà vincere anche la Champions quest’anno, potranno elogiarlo ancora una volta come il migliore al mondo nel suo mestiere, ma io continuerò ad odiarlo. Guardiola disse a Ibra che, nel caso in cui avesse avuto dei problemi, sarebbe potuto andare a parlare con lui in qualunque momento. Beh, Zlatan lo ha fatto ma lui lo ha ignorato e ha cominciato a giocarci. Stesso comportamento con Maxweel, che è una bravissima persona. Durante la finale di Champions nel 2011 sono andato a Wembley a cercarlo nei corridoi. Solo Adriano Galliani mi ha fermato. Guardiola è stato fortunato in quell’occasione”.

