Raiola: “Balotelli a parametro zero è un affare. Ho parlato col Napoli”

Mino Raiola, agente di Balotelli, è intervenuto ai microfoni della Rai, dove ha parlato del suo assistito.

Queste le sue parole: “Balotelli è maturato ed è pronto a tornare indietro. E’ uno dei primi 10 giocatori al mondo e in Italia è il numero uno. Vale 100 milioni ma è a parametro zero e quindi è un affare. Sto trattando con molti club sia in Inghilterra che in Italia.

Ho parlato con Juve, Roma, Napoli e Inter. Col Milan non ho parlato perché lì c’è Mirabelli e non posso parlare con lui, non sono al suo livello”.

Comments

comments