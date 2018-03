Raiola: “Balotelli miglior attaccante. Il futuro di Donnarumma è lontano da Milano”

Mino Raiola, procuratore di Donnarumma, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Una punta come Balotelli non si è vista negli ultimi 20 anni, io Mario lo prenderei anche se non fosse a parametro 0. E’ uno degli attaccanti più forti al mondo ed ha fatto una grande crescita anche a livello comportamentale, la piazza di Napoli sarebbe l’ideale per lui e per il suo carattere.

Donnarumma per me non è il miglior portiere al mondo ma lo diventerà, deve fare giuste scelte ed andare già l’anno prossimo in un top club. Il Napoli ha tutto da vincere e la Juve tutto da perdere ma gli azzurri devono soltanto guardare a se stessi , possono farcela” .

A cura di Sabrina Fiorenzano

