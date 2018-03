Raiola: “Donnarumma o Reina? spero ci sia solo Reina”

Il procuratore ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio24.

“Balotelli non convocato? La Nazionale dovrebbe rappresentare i migliori, ma i migliori non vengono presi in considerazione. Dove vuole arrivare la Federazione? Dove vuole andare la Nazionale? Abbiamo una Nazionale che fa schifo, piena di gente scarsa. Per convocare Balotelli ci vuole carattere. Non l’aveva Ventura e non ce l’ha Di Biagio. Spogliatoio? Ma quale spogliatoio? Se lo spogliatoio non lo vuole, che lo dicano. Facciano nomi e cognomi, comanda lo spogliatoio o il CT? Se Di Biagio vincerà allora avrà ragione perché voi ragionate così in Italia.

Il problema non è Di Biagio, ma quello che vuol fare la Nazionale. Nelle altre nazioni quando gioca la Nazionale è una festa, da noi invece è una motivo di lotta. Non c’è un programma, un’identità, noi cambiamo solo CT. Io ripartirei dal sistema tedesco, abbiamo un sistema simile a quello inglese, dove il CT lavora come un manager, ma Di Biagio non è l’uomo adatto per questo. Quando le cose vanno bene è merito di tutti, se invece andiamo male paga solo il CT anche se non ci sono problemi. Aver vinto il Mondiale ci ha fatto male, perché non abbiamo cambiato nulla.

Mi stupisce Buffon in Nazionale, lo rispetto ma volevo Donnarumma in porta. Abbiamo capito che potrà giocare solo nel Milan visto che in Nazionale c’è Buffon che vuole andare fino agli Europei. Quale futuro per Donnarumma? Sinceramente spero che nella porta del Milan la prossima stagione giochi Reina”.

