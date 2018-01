Ramires: “sarei felice di andare all’Inter”

Il centrocampista dello Jiangsu Suning ha parlato ai microfoni di SkySport24.

“Se dovessi tornare in Europa sarei contento e se dovessi tornare per un grande club come l’Inter sarebbe un momento felice per me e per la mia famiglia, ma ora devo dare continuità allo Jiangsu”. Con queste parole, il centrocampista brasiliano dello Jiangsu Suning Ramires apre le porte all’Inter. “Con Spalletti non ho avuto contatti – aggiunge Ramires, intercettato da Sky Sport nel ritiro di Marbella dove sta svolgendo la preparazione con la squadra di Fabio Capello – anche quando sono stati in tournée in Cina non ho avuto modo di incontrarlo perché abbiamo avuto orari diversi. È un grande allenatore, lo conosco da prima che arrivasse all’Inter. Sono felice che un intenditore di calcio mi segua, ma devo continuare a fare bene nel mio club in ogni occasione per sperare di tornare in Europa”.