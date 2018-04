Ramos a bordocampo in Real-Juve, sarà squalificato

Sergio Ramos, ieri assente per squalifica, riceverà un nuovo stop dopo l’ingresso sul campo.



Massimiliano Allegri ha discusso con lui del rigore, come ha spiegato in conferenza stampa, e non è certo la presenza di Sergio Ramos ad aver condizionato l’esito di Real Madrid-Juve (CLICCA QUI), come ha ammesso Agnelli. Ma resta il fatto che il difensore del Real Madrid non poteva essere dov’era, cioè nel tunnel degli spogliatoi, a vedere il secondo tempo della sfida di Champions, perché era squalificato e non aveva accesso al campo.

Secondo Cope, il delegato Uefa ha registrato il fatto e pertanto il giocatore salterà anche l’andata delle semifinali di Champions: un precedente in materia esiste ed è relativo sempre al Real Madrid, perché nel 2014 Xabi Alonso, squalificato anche lui, entrò in campo dopo il gol di Bale durante i tempi supplementari nella finale contro l’Atletico Madrid e poi saltò la Supercoppa Europea.

