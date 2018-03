Ranieri: “Campionato bellissimo, scontro diretto decisivo”

Claudio Ranieri, attuale tecnico del Nantes, è intervenuto a Radio Anch’io Sport, ed ha parlato della Nazionale, della lotta Scudetto e delle squadre italiane in Champions League.

“Non mi sento in corsa per la Nazionale né fuori, ma nessuno mi ha chiamato, se lo facessero ci penserei e ne parlerei con il Nantes, con cui ho un contratto. Ci vorrà del tempo per creare un gruppo nuovo, al momento abbiamo tanti giovani interessanti, ma devono fare esperienze internazionali. Purtroppo mancano i campioni come Baggio, Del Piero e Totti, ma i giovani hanno grandi potenzialità.

Credo che bisognerebbe dare spazio a Verratti nel ruolo di centrale davanti alla difesa, come giocava con Zeman a Pescara; inoltre darei una chance anche a Balotelli, che qui in Francia sta facendo la differenza, per vedere se è davvero maturato.

Scudetto? Lo scontro diretto sarà decisivo, ma sarà bello vedere il duello tra due grandi squadre. È un campionato molto bello perché sono aperte anche le lotte per la Champions, l’Europa League e la salvezza. Roma e Juve in Champions? Per me hanno il 50% di possibilità di passare, pur dovendo affrontare avversari come Barcellona e Real Madrid. I giallorossi non devono avere paura, affrontano una squadra immensa ma ci sarebbe ancora più gusto ad eliminarli; per quanto riguarda la Juve, una squadra che ha fatto due finali in tre anni può battere chiunque”.

