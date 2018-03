Ranieri: “Se dovesse chiamare la nazionale chiederei al presidente del Nantes di liberarmi”

Claudio Ranieri ha parlato così all’Originale.

“Qualsiasi allenatore italiano vorrebbe allenare la nazionale italiana. Ho un contratto con il Nantes di due anni, non ho avuto alcun contatto e quindi non posso dire nulla. Ma se dovessi avere una richiesta andrei dal presidente per chiedere di lasciare la società”. Un pensiero poi a chi l’azzurro non lo veste da diverso tempo ma sembra pronto a tornare, almeno così dicono i numeri. Un attaccante che Ranieri ha fronteggiato proprio nell’ultimo turno di Ligue 1. “Balotelli ha tantissima qualità, può dare ancora molto alla Nazionale. In Francia ha una squadra col grosso potenziale. Giocano molto bene, nel possesso palla lu riceve nel posto giusto al momento giusto, e lui sa finalizzare come pochi”. E già che c’è, dà del calcio francese un parere da chi lo vive giorno per giorno. “Qui c’è una squadra extraterrestre, ovverso il PSG. Poi Marsiglia, Lione e Monaco che lottano alle sue spalle. Dietro ci sono anche ottime squadre e ottimi giocatori, che vanno ripuliti So che spesso ci spono osservatori da tutta Europa. Da noi anche, ovviamente”.

