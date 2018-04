Ranieri: “La Juventus sa risolvere in casa i propri problemi”

Claudio Ranieri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla della lotta scudetto.

Queste le sue parole: “Conoscendo la mentalità, la Juventus non mollerà di un centimetro fino a quando non ci sarà il responso della matematica. La Juve ha tanti meriti. Uno dei tanti è che è una macchina da guerra, con la capacità di risolvere i suoi problemi in privato, senza clamori.

Il rigore di Madrid? Si può dare e non dare. Non era chiaro al centro per cento. Ne ho visti di peggiori.

Cosa è mancato al Napoli? Sta facendo un campionato magnifico. Il problema è la Juve”.

Per l’intervista completa vi rimandiamo all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

