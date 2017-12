Il difensore dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con la Lazio.

“Non abbiamo preso gol e questo è importante. In casa si gioca sempre per i tre punti, è un peccato non esser riusciti a prenderli. Non siamo al top della forma, ma ora avremo un po’ di tempo per ritrovarci. Ci sono state delle gare ravvicinate, ma questo non è un alibi. Manca ancora tanto, vedrete anche arriveremo in alto. Io sto dando tutto quello che ho, sono felice di essermi riavvicinato ai tifosi”.