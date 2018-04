La rassegna stampa. Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi che troverete stamattina in edicola.







Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi che troverete in edicola stamattina, domenica 15 aprile 2018. Tanti i temi affrontati, inevitabile dare ampio risalto alla giornata calcistica di Serie A. Il Napoli scenderà in campo alle 15:00 allo Stadio San Siro-Giuseppe Meazza contro il Milan allenato da Gennaro Gattuso. Gli azzurri vogliono approfittare di giocare in anticipo rispetto alla Juventus per andare ad un solo punto di distanza.

