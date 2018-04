La rassegna stampa. Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi che troverete stamattina in edicola.







Riposo per la squadra partenopea in questa prima metà di giornata. Gli azzurri infatti stamattina non si alleneranno e scenderanno sul prato di uno dei campi del centro tecnico di Castel Volturno soltanto dopo pranzo. I partenopei domenica saranno di scena al Giuseppe Meazza di Milano contro il Milan allenato da Ivan Gennaro Gattuso, gara valida per la 32°giornata di Serie A in programma alle 15.

Questo il report dell’allenamento di ieri. La squadra al mattino, sul campo 1, ha svolto attivazione a secco e circuito di forza. Successivamente solo il gruppo dei difensori è stato impegnato in un lavoro tecnico tattico specifico. Ghoulam, che prosegue nella sua tabella di riabilitazione, oggi ha svolto allenamento col pallone. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. La squadra ha iniziato la seduta con attivazione tecnica. Di seguito partitina con le sponde e lavoro tecnico tattico. Poi è rimasto in campo solo il gruppo formato da centrocampisti e attaccanti che ha svolto allenamento tecnico specifico. Domani allenamento di pomeriggio.

