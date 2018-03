RB Lipsia-Napoli: probabili formazioni, numeri e curiosità

Sedicesimi di ritorno di Europa League, alle 19 gli azzurri tentano il miracolo alla “Red Bull Arena”.

–

Una partita difficilissima in un momento cruciale della stagione contro un avversario sempre più big della Bundesliga. Il Napoli stasera sfida il RB Lipsia in trasferta per tentare una straordinaria rimonta del 3-1 rimediato una settimana fa a Fuorigrotta.

–

Gli azzurri potrebbero quindi lasciare già stasera l’Europa League e ancora una volta ai sedicesimi, così come due anni fa contro il Villarreal. Numeri negativi quelli in trasferta per la compagine azzurra che nella seconda competizione europea, da quando ha lasciato la vecchia denominazione “Coppa Uefa“, ha invertito la rotta soltanto nel 2015 con Benítez quando arrivò ad un passo dalla finalissima.

–

Il Lipsia in questo punto della stagione è invece al 5° posto nel suo campionato e a ben 21 punti dal Bayern Monaco capolista, il suo cammino europeo dopo la vittoria al San Paolo prosegue bene, anche se iniziato proprio come il Napoli in Champions League ma direttamente dai gironi. Inoltre a differenza degli azzurri i sassoni sono stati padroni del loro destino fino all’ultimo turno per la qualificazione agli ottavi, persi soltanto per l’inopinata sconfitta casalinga per 2-1 contro il Beşiktaş.

–

Precedenti: –

–

Indisponibili: Chiricheș, Ghoulam, Milik (Napoli). Forsberg, Halstenberg (RB Lipsia)

Squalificati: –

Diffidati: –

–

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Assistenti di linea: Gary Beswick e Adam Nunn.

IV uomo: Stephen Child.

Addizionali: Craig Pawson e Stuart Attwell.

–

Ex di turno: –

Le dichiarazioni pre-match dei due allenatori:

Hasenhüttl (LEGGI QUI)

Sarri (LEGGI QUI)

–

PROBABILI FORMAZIONI:

RB LIPSIA (4-4-2): 32 Gulácsi; 27 Laimer, 4 Orban, 5 Upamecano, 16 Klostermann; 44 Kampl, 8 Keïta, 13 Ilsanker, 17 Bruma; 9 Poulsen, 11 Werner. A disposizione: 28 Mvogo, 6 Konaté, 3 Bernardo, 20 Schmitz, 24 Kaiser, 18 Lookman, 7 Sabtizer, 29 Augustine. All. Hasenhüttl.

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 62 Tonelli, 33 Albiol, 23 Hysaj; 42 Diawara, 30 Rog, 20 Zieliński; 37 Ounas, 14 Mertens, 24 Insigne. A disposizione: 1 Rafael, 22 Sepe, 26 Koulibaly, 6 Mário Rui, 8 Jorginho, 5 Allan, 17 Hamšík, 7 Callejón. All. Sarri

–

DOVE SEGUIRE LA GARA IN DIRETTA:

WEB (diretta testuale): 100x100napoli.it a partire dalle 18:30

RADIO: Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Radio1 Rai.

PAY-TV: Sky Calcio 1, Sky Sport 1.

.

Comments

comments