Zinedine Zidane pensa già alla sfida contro la Juventus e tiene a riposo il suo fenomeno portoghese

Secondo quanto riferisce anche Marca, Cristiano Ronaldo salterà la sfida di Liga in casa del Las Palmas in programma sabato alle 18.30 per arrivare al top nella gara di Champions contro i bianconeri in programma all’Allianz Stadium martedì 3 aprile.

