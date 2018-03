Reina-addio? nel frattempo è sempre più nella storia del Napoli

La domenica si è aperta con l’indiscrezione de “Il Mattino” (CLICCA QUI) che narra di parole di addio al Napoli di Reina ieri in una festa privata. Che tutto ciò sia vero o meno non ci è dato sapere, l’unica certezza inerente il campione spagnolo è che con la gara di domani a Cagliari otterrà la presenza numero 170 in gare ufficiali con la maglia del Napoli.

Numeri eccezionali per Reina, ottavo estremo difensore della storia azzurra per numero di presenze in gare ufficiali (di cui 128 in Serie A), che adesso mette nel mirino Morgan De Sanctis (a quota 175) oramai prossimo al sorpasso.

Comments

comments