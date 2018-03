Il portiere spagnolo sempre più vicino alla società rossonera

Le due sponde di Milano caratterizzeranno il weekend di Pepe Reina, anche se per motivi diversi. Stasera il Napoli sfiderà l’Inter in campionato, mentre domani sono previste, secondo quanto riportato sul Roma, le visite mediche necessarie per il passaggio ormai sicuro, a fine stagione, di Reina alla squadra allenata da Gattuso.

