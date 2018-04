Reina e un futuro già scritto: mai nessun feeling con ADL

Quella di ieri è stata una gara particolare per Pepe Reina, portiere del Napoli che ha affrontato quella che, con ogni probabilità, sarà la sua futura squadra, il Milan.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, lo spagnolo era già al corrente del fatto che questo sarebbe stato il suo ultimo anno in azzurro. Non c’è mai stato feeling con il presidente Aurelio De Laurentiis, che la scorsa estate era stato chiaro: non ci sarebbe stato rinnovo per l’ex Liverpool.

Che, intanto, ieri ha quasi ricevuto il testimone da Gianluigi Donnarumma, autore tra l’altro di una parata spettacolare che ha salvato lo 0-0: difficilmente, infatti, i due saranno compagni di squadra il prossimo anno. Sarebbe il primo caso, scrive il quotidiano, di un portiere di riserva che guadagna 3,5 milioni.

