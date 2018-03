Reina forse ai saluti ma che esempio

Il futuro di Pepe Reina è sempre più lontano da Napoli, come avrebbe confessato lui stesso (LEGGI QUI)

Il contratto dello spagnolo scadrà a giugno 2018 e dalla società non arrivano segnali per il rinnovo, il Milan sembra essere la destinazione più propabile per Pepe Reina, i rossoneri infatti avrebbero pensato a lui per sostituire Donnarumma che molto probabilmente andrà via.

Nonostante ciò Pepe resta il traghettatore azzurro, il leader carismatico dello spogliatoio, è sempre lui che a fine partita porta i compagni a cantare sotto la curva.

Lo spagnolo inoltre sta facendo una delle migliori stagioni da quando veste la maglia azzurra con soli 15 goal subiti in 25 partite di campionato e tante parate decisive.

