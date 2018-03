Pepe Reina, spinto dal suo pubblico, si prepara al match in terra Emiliana

Pepe Reina scende in campo per il riscaldamento pre partita di Sassuolo- Napoli, per lui grandi applausi e boati favorevoli da parte dei tifosi azzurri, segno che anche il pubblico napoletano è maturato tanto in questi anni ed ha capito la professionalità di questo portiere, diventato ormai leader nello spogliatoio.

