Reina-Milan, accordo biennale da 3,5 milioni a stagione

Pepe Reina e il Napoli a fine stagione divorzieranno.

L’avventura dello spagnolo in maglia azzurra giunge a termine. Dopo tre anni Reina saluterà i compagni, il tecnico e una città che lo ha amato fin dall’inizio.

Dopo la gara contro l’Inter, il Napoli ha fatto ritorno a Castel Volturno tranne lo spagnolo. Reina è rimasto a Milano per sostenere le visite mediche con il Milan. Secondo quanto riferisce Il Mattino, società e giocatore avrebbero anche trovato un accordo con un contratto biennale da 3,5 milioni di euro a stagione.

Reina ha un contratto in scadenza col Napoli a giungo 2018 e passerà in rossonero a parametro zero. Un rinnovo che tutti i tifosi azzurri hanno sperato fino all’ultimo ma da ieri le speranze sono state spezzate.

