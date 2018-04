Reina-Milan: faccia a faccia. Gattuso: “Non me ne può fregare di meno”

Per il Napoli domani contro il Milan sarà una gara come le altre, una delle tante finali, una di quelle che bisogna vincere per centrare il sogno Scudetto.

Per tutti i giocatori azzurri sarà una gara daaffrontare con la massima concentrazione e lo sarà anche per Pepe Reina che, destino ha vuole, la prossima stagione vestirà proprio la maglia del Milan.

Il giocatore azzurro è in scadenza e col Napoli non è arrivato il rinnovo così il club rossonero ha giocato in anticipo sulla concorrenza e lo ha già bloccato con contratto e visite mediche.

Il tecnico del Milan, Gattuso, in conferenza stampa ha parlato della gara e anche di Reina che domani sarà un avversario, ecco il suo commento: “A me di Reina oggi non me ne può fregare di meno. Oggi penso a Donnarumma. Abbiamo una partita importante e noi domani dobbiamo pensare a questo. Se verrà al Milan lo aspetterò a braccia aperte, ma ora come ora è un giocatore del Napoli”.

