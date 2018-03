Premium: “Reina-Milan, visite mediche concluse. Firmerà un biennale”

Secondo i colleghi di Premium Sport lo spagnolo firmerà un contratto da ben 3 milioni.

Visite mediche con il Milan per Pepe Reina, destinato a diventare rossonero in estate quando scadrà il suo contratto con il Napoli. Il portiere spagnolo, 36 anni ad agosto, dopo la sfida di ieri sera a San Siro con l’Inter, si è fermato a Milano dove, secondo indiscrezioni, in mattinata ha sostenuto i controlli medici, non nella clinica del centro utilizzata generalmente dal Milan, ma in un’altra struttura. Il club rossonero non conferma.

–

Come annunciato giovedì scorso dal ds Massimiliano Mirabelli, il Milan ha avvisato il Napoli dell’ intenzione di parlare con l’agente di Reina “per vedere se ci sono le condizioni per portarlo” in rossonero.

–

Il Milan e Reina avrebbero già un’intesa su un contratto biennale da circa 3 milioni di euro. Nei prossimi mesi sarà chiaro se il portiere spagnolo farà il vice di Gianluigi Donnarumma o, più facilmente, ne prenderà il posto se il diciannovenne verrà ceduto.

–

–

–

_

Fonte: premiumsporthd

Comments

comments