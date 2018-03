Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan è sulle tracce di Pepe Reina:

Il contratto dello spagnolo scadrà a giugno, non sembra che siano margini per il rinnovo, il braccio di ferro tra lui e De Laurentiis lo scorso anno fa pensare ad un divorzio incombente.

Il Milan è pronto ad approfittarne e ha già mosso i primi passi per il portierone spagnolo, i rossoneri lo vedono come profilo ideale per sostituire Donnarumma che potrebbe partire.

