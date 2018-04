Reina fa 175, sempre più nella storia del Napoli

Pepe Reina migliora ulteriormente il suo bottino-presenze con la maglia del Napoli.

Con la rocambolesca vittoria di quest’oggi al “San Paolo” contro il Chievo Verona, Pepe Reina ha ottenuto il gettone di presenza numero 175 in gare ufficiali con la maglia del Napoli. Dati statistici eccezionali per il fuoriclasse iberico, che diventa così il settimo estremo difensore della storia azzurra per numero di presenze in gare ufficiali (di cui 135 in Serie A). Reina adesso condivide la settima posizione con un “collega” di rilievo come Morgan De Sanctis, l’ex portiere di Juve e Roma sarà raggiunto sorpassato domenica prossima con la gara contro il Milan, che ironia della sorte sarà quasi sicuramente la prossima squadra dello spagnolo.

Davanti a Reina in sesta posizione c’è un “certo” Dino Zoff a quota 184, una cifra che purtroppo – anche giocando tutte i match da qui alla fine del campionato – riuscirà soltanto ad avvicinare ma non a raggiungere. Solo un rinnovo contrattuale, ad oggi alquanto impossibile (CLICCA QUI), consentirebbe al campionissimo spagnolo l’ulteriore scalata della classifica dei portieri che hanno giocato più gare con la maglia del Napoli.

