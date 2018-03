Reina, nei prossimi giorni il Milan avviserà il Napoli. Pronto un biennale

Il Milan fa sul serio per Pepe Reina.

In questi giorni il club rossonero ha intenzione di avvisare ufficialmente il Napoli della volontà di voler negoziare con il portiere spagnolo in scadenza di contratto. Così come accaduto con Strinic e la Sampdoria, avvisare il club di appartenenza è un passaggio formale ma fondamentale per poter poi chiudere la trattativa. Il Milan propone a Reina un contratto biennale, e c’è la volontà di definire il tutto al di là del futuro di Donnarumma. Dopo Diego Lopez, un altro portiere spagnolo verso il Milan?

fonte di marzio

Comments

comments