Reina sempre più nella storia dell’Uefa, superato un fuoriclasse

Con la gara di stasera arriva una magra consolazione personale per Pepe Reina che diventa il 4° calciatore di sempre con più presenze nelle coppe europee, sono ben 164 (di cui 31 in azzurro) le gare giocate: una in più di Clarence Seedorf agganciato due mesi fa e adesso sorpassato. In classifica davanti all’estremo difensore adesso c’è soltanto il podio composto da Xavi (173), Paolo Maldini (174) e Iker Casillas (177); un terzetto di calciatori che almeno quest’anno – anche in caso di arrivo del Napoli alla finalissima – non riuscirebbe però a raggiungere.

Reina stasera ha inoltre migliorato il suo score con la maglia dei partenopei, ottenendo il gettone di presenza numero 167 in gare ufficiali con la maglia del Napoli. Lo spagnolo, già nella top 10 dei portieri partenopei per numero di presenze in Serie A (126), mantiene sempre di più l’ottava posizione in classifica e adesso è soltanto 8 lunghezze da Morgan De Sanctis (a quota 175).

