Reina senior: “La Juve il gigante che si mette in mezzo ad un passo dalla festa”

Miguel Reina, padre del portiere del Napoli Pepe, ha rilasciato un’intervista ai colleghi della Gazzetta dello Sport.

“Peccato per il mio Atletico e per il Napoli in Champions, avrebbero fatto grandi cose anche lì. Ora ci resta Juve-Real, una gara in cui il mio cuore è diviso a metà, ma al contrario. Non sono, infatti, le squadre più amate in famiglia, visto che entrambe ci hanno tolto tanti titoli. Sono squadre vincenti e potenti e per mio figlio Pepe i bianconeri rappresentano ciò che è per me il Real: il gigante che si mette in mezzo quando sei a un passo dalla festa.

Il Real è stato un grande avversario: purtroppo, in otto anni al Barcellona non sono mai riuscito a vincere un titolo contro di loro. Ma mi sono tolto una bella soddisfazione riuscendoci con la maglia dell’Atletico, nel ’77. Una gioia simile la meriterebbe anche mio figlio, visto che il suo Napoli sta facendo una stagione da record. Sarò al San Paolo per l’ultima di Pepe”.

