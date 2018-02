Reina, un altro passo nell’olimpo della storia azzurra

Lo spagnolo migliora ulteriormente il suo bottino-presenze con la maglia del Napoli.

Con la gara vinta ieri contro la Lazio, Pepe Reina ha ottenuto il gettone di presenza numero 166 in gare ufficiali con la maglia del Napoli. Il nazionale spagnolo, già nella top 10 dei portieri partenopei per numero di presenze in Serie A (126), mantiene sempre di più l’ottava posizione in classifica e si avvicina sempre di più a Morgan De Sanctis (a quota 175) e Dino Zoff (a quota 184).

–

L’ex portiere del Napoli di Mazzarri sarà agganciato e superato da Reina – salvo clamorose scelte diverse di Sarri – facilmente entro un mese, ma per lo spagnolo c’è ancora la possibilità di agganciare e superare finanche Dino Zoff: tutto dipenderà dal cammino del Napoli in Europa League. Fra campionato (14 gare) e in caso di arrivo nella competizione europea almeno ai quarti (6 gare), Pepe avrebbe a disposizione 20 gare per agganciare e superare Zoff in classifica e chiudere la stagione come sesto portiere partenopeo di tutti i tempi.

RIPRODUZIONE RISERVATA. Ne è consentito l’uso previa citazione corretta della fonte e dell’autore.

Comments

comments