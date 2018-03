Reina verso il Milan, i possibili sostituti

Domani il Milan chiederà ufficialmente Reina al Napoli.

Il Napoli allora guarda al futuro e pensa al portiere che potrà sostituire lo spagnolo dalla prossima stagione.

Sono 3 i possibili eredi: Leno, Perin ed il giovane Rok Vodisek.

Di quest’ultimo vi avevamo già mostrato la sua scheda tecnica(LEGGI QUI)

Il giovane portiere sloveno sembra essere l’alternativa più concreta considerando che anche lui è in scadenza a giugno 2018 e non rinnoverà, dunque il Napoli potrebbe prenderlo a zero, ma ci sono anche altre squadre italiane sulle sue tracce.

Ma il vero obiettivo del Napoli resta Bernd Leno, portiere del Bayer Leverkusen, secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe anche già un’intesa di massima con il giocatore, i tedeschi lo lascerebbero partire per 25 milioni di euro.

Resta poi la pista che porta a Mattia Perin, ma la sensazione è che potrebbe arrivare solo nel caso in cui Sarri andasse via, il tecnico azzurro predilige portieri bravi con i piedi, non proprio la qualità principale del portiere del Genoa.

